Зеленский прибыл в Латвию: его встретили официальной церемонией

Латвийские СМИ сообщают, что вечером 11 января самолет Владимира Зеленского приземлился в аэропорту Риги. Украинского лидера в Латвии встретили официальной церемонией.

Эта поездка станет заключительной в визитах Владимира Зеленского в страны Балтии. Перед Латвией президент побывал в Литве и Эстонии.

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Визит Зеленского в Латвию

Вечером 11 января Владимир Зеленский прибыл в Латвию. Его самолет сел в аэропорту Риги. Потом украинского лидера встретил президент страны Эдгарс Ринкевичс. Вместе с президентом Украины в Латвию прибыли и глава МИД Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.

В честь посещения Владимира Зеленского в Латвии организовали приветственную церемонии. Там протянули украинские флаги и раздавался гимн нашего государства, исполнивший военный оркестр.

Как встречали Владимира Зеленского в Латвии: смотрите видео

Поездки Зеленского в Литву и Эстонию.