Зеленский прибыл в Латвию: его встретили официальной церемонией
Источник:Владимир Зеленский
Латвийские СМИ сообщают, что вечером 11 января самолет Владимира Зеленского приземлился в аэропорту Риги. Украинского лидера в Латвии встретили официальной церемонией.
Эта поездка станет заключительной в визитах Владимира Зеленского в страны Балтии. Перед Латвией президент побывал в Литве и Эстонии.
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Визит Зеленского в Латвию
Вечером 11 января Владимир Зеленский прибыл в Латвию. Его самолет сел в аэропорту Риги. Потом украинского лидера встретил президент страны Эдгарс Ринкевичс. Вместе с президентом Украины в Латвию прибыли и глава МИД Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.
В честь посещения Владимира Зеленского в Латвии организовали приветственную церемонии. Там протянули украинские флаги и раздавался гимн нашего государства, исполнивший военный оркестр.
Как встречали Владимира Зеленского в Латвии: смотрите видео
Поездки Зеленского в Литву и Эстонию.
- О визите Владимира Зеленского в Литву стало известно 10 января. Сразу украинский лидер анонсировал, что планируют визиты в Эстонию и Латвию. Так, во время посещения Литвы президенту удалось договориться о новой поддержке обороны – совместном производстве, в том числе средств борьбы с дронами. Также страна предоставит 200 миллионов евро военной помощи.
- Сразу после Литвы Владимир Зеленский на рассвете 11 января прибыл в Эстонию – впервые с 2019 года. В ходе визита Зеленский провел брифинг вместе с президентом республики Аларом Карисом. Эстония пообещала передавать Украине ежегодно 0,25% своего военного бюджета – вплоть до 2027 года.
- Общая сумма военной помощи составит 1,2 миллиарда евро – Эстония уже оказала поддержку Украине в 85 миллиардов евро. Также Алар Карис призвал другие страны выделять Украине помощь.