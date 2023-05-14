Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном
Президент Владимир Зеленский 14 мая прибыл с визитом в Париж. Там он уже встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
До этого глава государства находился в Берлине. Там он виделся с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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Зеленский встретился с Макроном
Поздним вечером 14 мая Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где встретился с Макроном.
Ранее в администрации президента Франции сообщалось, что во время встречи Макрон подтвердит военную и гуманитарную поддержку Украины со стороны его страны.
Зеленский встретился с Макроном / Скриншот с видео
Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений,
– написал Зеленский перед приездом.
Смотрите видео встречи президентов Франции и Украины
Следует отметить, что в аэропорту его встретили премьер-министр Элизабет Борн и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
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Кратко о визите Зеленского в Берлин
- О визите президента Владимира Зеленского в Берлин стало известно из его твиттера. Однако никаких деталей по поводу поездки глава государства не предоставил.
- Это была его первая поездка в Германию с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- В ходе визита организовали беспрецедентные меры безопасности. Видео со встречи Зеленского и Шольца можно просмотреть по ссылке.
- Следует отметить, что во время брифинга в Берлине Зеленский заявил, что в 2023 году партнеры Украины могут предпринять шаги, направленные на необратимое поражение России. Кроме этого, президент поблагодарил за самый большой пакет военной помощи.
- Речь идет о новой военной помощи от Германии общей стоимостью 2,7 миллиарда евро. В частности, в пакет войдут боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.