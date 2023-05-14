Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном

Президент Владимир Зеленский 14 мая прибыл с визитом в Париж. Там он уже встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

До этого глава государства находился в Берлине. Там он виделся с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Зеленский встретился с Макроном

Поздним вечером 14 мая Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где встретился с Макроном.

Ранее в администрации президента Франции сообщалось, что во время встречи Макрон подтвердит военную и гуманитарную поддержку Украины со стороны его страны.



Зеленский встретился с Макроном / Скриншот с видео

Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений,

– написал Зеленский перед приездом.

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Следует отметить, что в аэропорту его встретили премьер-министр Элизабет Борн и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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Кратко о визите Зеленского в Берлин