Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном

14 мая 2023, 22:45
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Президент Владимир Зеленский 14 мая прибыл с визитом в Париж. Там он уже встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

До этого глава государства находился в Берлине. Там он виделся с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Зеленский встретился с Макроном

Поздним вечером 14 мая Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где встретился с Макроном.

Ранее в администрации президента Франции сообщалось, что во время встречи Макрон подтвердит военную и гуманитарную поддержку Украины со стороны его страны.


Зеленский встретился с Макроном / Скриншот с видео

Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений,
– написал Зеленский перед приездом.

Смотрите видео встречи президентов Франции и Украины

Следует отметить, что в аэропорту его встретили премьер-министр Элизабет Борн и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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Кратко о визите Зеленского в Берлин

  • О визите президента Владимира Зеленского в Берлин стало известно из его твиттера. Однако никаких деталей по поводу поездки глава государства не предоставил.
  • Это была его первая поездка в Германию с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • В ходе визита организовали беспрецедентные меры безопасности. Видео со встречи Зеленского и Шольца можно просмотреть по ссылке.
  • Следует отметить, что во время брифинга в Берлине Зеленский заявил, что в 2023 году партнеры Украины могут предпринять шаги, направленные на необратимое поражение России. Кроме этого, президент поблагодарил за самый большой пакет военной помощи.
  • Речь идет о новой военной помощи от Германии общей стоимостью 2,7 миллиарда евро. В частности, в пакет войдут боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

Автор: Ольга Котів