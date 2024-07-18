Зеленский прибыл в Великобританию: будет встреча с королем и премьером

Владимир Зеленский прибыл в Великобританию утром 18 июля. Президент прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

Зеленский анонсировал двусторонние встречи и подписание новых соглашений по безопасности. Особое внимание будет уделено развитию отношений между Украиной и Великобританией.

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Для чего Зеленский прибыл в Великобританию

Президент Украины прибыл в Великобританию для участия в четвертом саммите Европейского политического сообщества, где будут обсуждаться общие темы и вызовы европейских стран.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи с партнерами и подписание новых соглашений по безопасности. Особое внимание будет уделено улучшению отношений между Украиной и Великобританией.

Встречусь с Его Величеством Королем Чарльзом III, Премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний,

– сообщил Зеленский.

Президент также анонсировал подписание межправительственного соглашения о поддержке украинского оборонно-промышленного комплекса и обсуждение будущего оборонного сотрудничества, включая расширение возможностей защиты Украины.

Зеленский отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения Великобритания демонстрировала решимость в поддержке Украины. Такая решимость является критически важной для остановки российского террора и защиты суверенитета Украины.