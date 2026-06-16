Зеленский прибыл во Францию для участия в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский уже находится во Франции для участия в саммите G7, который продлится до среды, 17 июня. В рамках визита у него запланирован ряд важных встреч.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, пишет 24 Канал.

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Что известно о визите Зеленского?

Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский уже прибыл в французский Эвиан, где проходит саммит стран G7. В ближайшее время украинский лидер присоединится к мероприятиям саммита и проведет ряд международных встреч.

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский примет участие в специальном заседании G7, посвященном Украине. Лидеры обсудят вопросы обеспечения мира и безопасности для Украины и Европы.

В течение дня украинский президент также проведет двусторонние переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министрами Канады Марком Карни, а также премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также запланирована встреча с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Помимо вышеупомянутого, ожидаются и другие встречи с участием главы государства, о которых сообщат отдельно.

Также в программе – онлайн-участие в конференции Reuters Next с ответами на вопросы модератора. Ранее президент сообщал, что также договорился о встрече с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита.

Чего ожидать от саммита?

Euro News сообщало, что на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен лидеры обсудят завершение войны в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и развитие безопасных технологий. Основной акцент будет сделан на геополитике и ИИ.

Кроме того, ранее Украина направила запрос на личную встречу российскому диктатору Владимиру Путину в рамках саммита G7 во Франции в присутствии представителей США и Евросоюза. Однако Россия вновь продемонстрировала отсутствие готовности к диалогу.