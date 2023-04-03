Зеленский приедет в Польшу: у Дуды назвали дату

3 апреля 2023, 09:34
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Канцелярия Анджея Дуды

Владимир Зеленский посетит Польшу. Президент Украины будет в Варшаве буквально через несколько дней.

В канцелярии польского президента подтвердили визит и назвали его дату.

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Зеленский посетит Польшу

В среду, 5 апреля, ожидаем официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу,
– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что Владимир Зеленский встретится с поляками и украинцами в Королевском замке в Варшаве.

Стоит добавить, что украинский лидер 28 марта 2023 года общался с польским президентом Анджеем Дудой.

"Рассказал о ходе боевых действий, ситуации на отдельных участках фронта. Обсудили актуальные оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время", – заявил Зеленский.

Также украинский президент заверил, что они готовятся к "важным мерам", однако не уточнил, каким именно.

Визит Зеленского в Польшу: что известно

  • 28 марта заместитель председателя министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил в разговоре с журналистами, что Зеленский и Дуда могут встретиться в Варшаве.
  • Точной даты в польском МИДе не называли, однако там объясняли, что это произойдет в ближайшее время.
  • Павел Яблонский уточнил, что они точно не будут анонсировать этот визит, как обычно бывает с другими главами государств. Чиновник объяснил, что это происходит по причинам безопасности.
Автор: Діана Квасневська