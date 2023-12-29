Зеленский приехал на передовые позиции украинских войск в Авдеевке

Владимир Зеленский 29 декабря приехал на передовые позиции украинских войск. Украинский лидер посетил Авдеевку.

Авдеевка остается одной из самых горячих точек фронта. Там решается судьба всего свободного мира.

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Зеленский подчеркнул, что в Авдеевке Украина защищает свое и защищает весь народ, как и на всей линии фронта.

Донетчина. Харьков. Запорожье. Херсонщина – левый берег. Это трудно. Это боль, это утраты. И это люди, которые на себе держат жизнь Украины. Здесь за жизнь борются. И мы благодарны всем бойцам: каждому солдату и матросу, каждому сержанту, каждому офицеру, которые выносят эту войну на себе. Я благодарю всех вас, воины,

– отметил украинский лидер.

Зеленский приехал в Авдеевку: смотрите видео

Что происходит возле Авдеевки

К Авдеевке приковано внимание всего цивилизованного мира. За город продолжаются жесткие бои. Российские оккупанты проводят десятки штурмовых действий. Враг не оставляет попыток захватить Авдеевку. Захватчикам нужна хоть какая-то "победа" до выборов президента России. Однако врагу не удастся реализовать свои планы.

Оккупантам наносят колоссальные потери. По состоянию на 29 декабря удалось "пакетизировать" уже 356 670 оккупантов.