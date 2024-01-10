Зеленский приехал в Вильнюс и рассказал о дальнейших планах

Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Литвы Вильнюса. Там он встретится с президентом Гитанасом Науседой и литовским правительством.

Об этом президент Украины сообщил в сети. Он также добавил, что официальные визиты запланированы в Латвии и Эстонии.

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Зеленский заявил, что в Вильнюсе встретится с президентом Литвы, премьер-министром и спикером Сеймаса. Также запланированы встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Президент Украины подчеркнул, что Литва, Эстония и Латвия, к которым он также прибудет с визитом, но позже – надежные и принципиальные партнеры нашей страны. В ходе встреч Зеленский планирует обсудить ряд важных вопросов, включая безопасность, интеграцию в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшую координацию европейской поддержки.

И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения,

– добавил президент.

Зеленский может посетить форум в Давосе

С 15 по 19 января в Швейцарии пройдет Всемирный экономический форум. Ряд ведущих западных СМИ предполагает, что Владимир Зеленский может выступить на нем лично.

Кроме того, до этого Президент Украины также может посетить Берн, где запланированы встречи с федеральным президентом Швейцарии, главой МИД и министром обороны. Не исключено, что окончательное решение о поездке украинского лидера в Швейцарию еще не было принято, но визит может стать важным шагом в поиске международной поддержки и развития двусторонних отношений.

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