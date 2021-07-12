Зеленский пригласил президента Молдовы посетить Украину

Владимир Зеленский по телефону пообщался с президентом Молдовы Майей Санду. Он подтвердил свое приглашение Санду принять участие в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю Дня Независимости.

Соответствующую беседу лидеры двух стран провели после победы партии Санду на внеочередных выборах в парламент в Молдове. Президент Украины поздравил ее с успешными выборами.

Заметьте Важный шаг, – Зеленский поздравил Санду с победой на парламентских выборах

Президент Украины пригласил Майю Санду в Украину

Владимир Зеленский подтвердил приглашение Санду принять участие в:

саммите Крымской платформы;

мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.

Речь идет о событиях в августе 2021 года.

О евроинтеграции и экономическом сотрудничестве

Владимир Зеленский выразил мнение, что Украина и Молдова будут еще эффективнее координировать свои действия на пути евроинтеграции. В частности в контексте деятельности "ассоциированного трио".

Более того, заявили о необходимости активизации экономического взаимодействия и реализации конкретных проектов между странами. Зеленский заявил, что:

Украина начала строить современную магистраль, которая соединит Киев и Кишинев;

и пограничный мостовой переход через реку Днестр.

Что этому предшествовало