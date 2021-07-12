Зеленский пригласил президента Молдовы посетить Украину
Источник:Офис президента
Владимир Зеленский по телефону пообщался с президентом Молдовы Майей Санду. Он подтвердил свое приглашение Санду принять участие в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю Дня Независимости.
Соответствующую беседу лидеры двух стран провели после победы партии Санду на внеочередных выборах в парламент в Молдове. Президент Украины поздравил ее с успешными выборами.
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Президент Украины пригласил Майю Санду в Украину
Владимир Зеленский подтвердил приглашение Санду принять участие в:
- саммите Крымской платформы;
- мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.
Речь идет о событиях в августе 2021 года.
О евроинтеграции и экономическом сотрудничестве
Владимир Зеленский выразил мнение, что Украина и Молдова будут еще эффективнее координировать свои действия на пути евроинтеграции. В частности в контексте деятельности "ассоциированного трио".
Более того, заявили о необходимости активизации экономического взаимодействия и реализации конкретных проектов между странами. Зеленский заявил, что:
- Украина начала строить современную магистраль, которая соединит Киев и Кишинев;
- и пограничный мостовой переход через реку Днестр.
Что этому предшествовало
- Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля распустила парламент. Именно тогда назначила выборы. Против этого решения выступал экс-президент Молдовы – пророссийский Игорь Додон.
- Роспуск и так называемая "чистка" парламента были одним из предвыборных обещаний госпожи Санду.
- 11 июля в Молдове прошли досрочные выборы в парламент. Партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" стала лидером с 52,80% голосов граждан.
- Президент Владимир Зеленский назвал победу важным шагом на пути к европейским стремлениям.