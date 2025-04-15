"Есть успешный кейс": какова цель приглашения Зеленским Трампа в Украину
- Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Украину, чтобы он собственными глазами увидел российскую агрессию.
- Политолог Олег Лесной считает, что приглашение Трампа является важным, учитывая успешные примеры визитов других мировых лидеров.
- Есть надежда, что такой визит поможет США лучше понять ситуацию в Украине и оказать соответствующую поддержку.
Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа осуществить визит в Украину. Украинский лидер хочет, чтобы президент США приехал и воочию увидел, как Россия терроризирует украинцев. Есть надежда, что тогда Штаты поймут реальную ситуацию и будут оказывать необходимую поддержку.
Это 24 Каналу отметил политолог Олег Лисный. По его словам, в любом случае нужно приглашать Трампа в Украину, потому что уже есть успешные примеры.
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"Приглашать надо. Тем более, что у нас есть успешный кейс. У нас были практически все лидеры мира. В частности, президент Соединенных Штатов Америки, только предыдущий. Поэтому мы рассчитываем на то, что это нормально", – сказал он.
Кроме того, если американцы доверяют кремлевскому диктатору Владимиру Путину, то должны думать, что россияне не будут стрелять.
Напомним, в интервью CBS News Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа приехать в Украину. Он объяснил, что так американский президент действительно сможет увидеть, что сделал российской диктатор Владимир Путин. Украинский лидер отметил, что Трамп может посетить любой город Украины, который подвергся российской агрессии.