Зеленский принял присягу на верность народу Украины у военных лицеистов

14 октября 2021 , 16:48
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Источник:

24 канал

Президент Владимир Зеленский принял присягу на верность украинскому народу у учеников лицеев с усиленной военно-физической подготовкой. Это произошло в сердце украинского казачества на острове Хортица в Запорожье.

Торжественную присягу приняли 150 первокурсников Луганского, Запорожского и Криворожского лицеев. Луганский лицей попал на оккупированную территорию, но сейчас активно восстанавливается в свободной Украине с сохранением всех традиций.

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Будущая основа спецподразделений ВСУ

Владимир Зеленский отметил, что в 2014 году, когда началась российская агрессия и война на Востоке Украины, тем, кто принес присягу военного лицеиста, было 7 – 8 лет.

В будущем ученики соответствующих лицеев составят основу спецподразделений Вооруженных сил Украины.


Зеленский на Хортице принял присягу у военных лицеистов / Фото пресс-службы ОП

Обращаясь к лицеистам, президент сказал, что 14 октября они рождаются как будущие защитники Украины.


Присяга на острове Хортица / Фото пресс-службы ОП

Также Владимир Зеленский За боевые заслуги и военное мужество присвоил новые наименования ряду воинских подразделений и вручил боевые флаги:

  • десантникам;
  • морским пограничникам;
  • контрразведке СБУ.


Новые наименования присвоены ряду воинских подразделений / Фото пресс-службы ОП

День защитников и защитниц Украины: коротко

  • День защитника Украины начали отмечать с 2014 года, с 2015 года этот день является государственным выходным.
  • В 2021 году праздник претерпел изменений – его переименовали в День защитников и защитниц, ведь и женщины, и мужчины принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
  • В украинских городах запланировали проведение праздничных мероприятий. В частности, в Северодонецке Луганской области состоялся военный парад впервые за 30 лет, в Житомире – открыли памятник защитникам Украины.
  • В Киеве по случаю Дня защитников и защитниц проходит Марш наций. На акцию вышли сотни людей.
Автор: Жанна Клименко