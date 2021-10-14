Зеленский принял присягу на верность народу Украины у военных лицеистов
Источник:24 канал
Президент Владимир Зеленский принял присягу на верность украинскому народу у учеников лицеев с усиленной военно-физической подготовкой. Это произошло в сердце украинского казачества на острове Хортица в Запорожье.
Торжественную присягу приняли 150 первокурсников Луганского, Запорожского и Криворожского лицеев. Луганский лицей попал на оккупированную территорию, но сейчас активно восстанавливается в свободной Украине с сохранением всех традиций.
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Будущая основа спецподразделений ВСУ
Владимир Зеленский отметил, что в 2014 году, когда началась российская агрессия и война на Востоке Украины, тем, кто принес присягу военного лицеиста, было 7 – 8 лет.
В будущем ученики соответствующих лицеев составят основу спецподразделений Вооруженных сил Украины.
Зеленский на Хортице принял присягу у военных лицеистов / Фото пресс-службы ОП
Обращаясь к лицеистам, президент сказал, что 14 октября они рождаются как будущие защитники Украины.
Присяга на острове Хортица / Фото пресс-службы ОП
Также Владимир Зеленский За боевые заслуги и военное мужество присвоил новые наименования ряду воинских подразделений и вручил боевые флаги:
- десантникам;
- морским пограничникам;
- контрразведке СБУ.
Новые наименования присвоены ряду воинских подразделений / Фото пресс-службы ОП
День защитников и защитниц Украины: коротко
- День защитника Украины начали отмечать с 2014 года, с 2015 года этот день является государственным выходным.
- В 2021 году праздник претерпел изменений – его переименовали в День защитников и защитниц, ведь и женщины, и мужчины принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
- В украинских городах запланировали проведение праздничных мероприятий. В частности, в Северодонецке Луганской области состоялся военный парад впервые за 30 лет, в Житомире – открыли памятник защитникам Украины.
- В Киеве по случаю Дня защитников и защитниц проходит Марш наций. На акцию вышли сотни людей.