Зеленский приостановил гражданство 13 священников Московского патриархата, – СМИ

Стражи порядка побывали уже во многих церквях Московского патриархата, где обнаружили много интересных находок. Теперь же Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников этой церкви.

Приостановил гражданство ряда священников УПЦ (МП) он указом № 898/2022 от 28.12.2022. В СМИ отмечают, что этот указ не обнародован официально, поскольку он содержит персональную информацию.

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О ком идет речь

Однако, по данным источников СМИ, Зеленский приостановил гражданство 13 представителям УПЦ МП. Среди них:

митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан,

викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей.

Так, первый из них имеет российский паспорт. Более того, ему СБУ ранее вручило подозрение в госизмене. Что касается второго, то известно, что он является Ионафану очень близким человеком.

В СМИ также сообщили, что впоследствии опубликуют полный список из 13 человек.

Уведомление о потере гражданства Украины представителями УПЦ МП также уже получила и Государственная миграционная служба. Согласно действующему законодательству, все 13 человек в дальнейшем могут быть депортированы.

Сколько украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП

Недавно социологи Киевского международного института социологии опросили украинцев и выяснили, что большинство граждан нашего государства поддерживают полное запрещение УПЦ МП в Украине.

Так, по результатам опроса:

54% респондентов высказались за полный запрет деятельности УПЦ МП на территории Украины,

24% опрошенных предлагают не запрещать УПЦ МП, но установить за ней государственный контроль,

12% опрошенных – против вмешательства в дела УПЦ МП.

Результаты опроса по УПЦ МП / Скриншот

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