Вступление Украины в ЕС: Зеленский призвал не подыгрывать Путину решением о начале переговоров

Владимир Зеленский попросил Европейский Союз все-таки принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в декабре 2023 года. По словам президента, отсутствие такого решения будет только играть на руку Владимиру Путину.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что пока нет негативного решения ЕС о начале переговоров о вступлении Украины. Кроме того, он подчеркнул, что Украина делает все, чтобы переговоры все же начались.

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Зеленский высказался о переговорах о вступлении в ЕС

Президент Украины не стал опровергать вероятность того, что на саммите Европейского Союза, который должен пройти в декабре 2023 года, страны-члены могут отказаться начинать переговоры о вступлении с Украиной.

В то же время, он подчеркнул, что Украина уже сделала и еще сделает все, чтобы выполнить 7 рекомендаций от Еврокомиссии, которые определили как предпосылку для дальнейших шагов в переговорах.

"На сегодня мы готовы, и я вижу реакцию положительную (со стороны Евросоюза – 24 Канал)", – подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский отметил, что отказ ЕС от начала переговоров о вступлении с Украиной будет иметь далеко идущие последствия. Он подчеркнул, что это большой вызов всем, не только Украине.

Очень хотелось бы, чтобы мы не играли на руку России. Если не будет объединения Европы вокруг столь важного решения, то после такого (прецедента – 24 Канал) могут "ломаться" и другие решения – о помощи Украине, санкционному давлению, финансовой помощи,

– рассказал Зеленский.

В конце концов, глава государства отметил, что Украине главное выполнять то, что запланировано, чтобы у стран-членов не было к нам никаких вопросов, когда они будут принимать решение о начале переговоров о вступлении нашего государства в Союз.

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