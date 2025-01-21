Зеленский в Давосе упрекнул Фицо за "газовую зависимость" от России

Владимир Зеленский отметил необходимость энергетической независимости Европы от России. Кроме того, он упрекнул за позицию словацкого премьера Роберта Фицо.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Зеленский подчеркнул, что покупка российского газа несовместима с гарантиями безопасности от США.

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К чему Зеленский призвал Европу

Зеленский, говоря о безопасности Европы, подчеркнул важность того, чтобы ни одна европейская страна не зависела от одного поставщика энергоресурсов, особенно от России.

В этом контексте он упомянул заявления президента США Дональда Трампа о намерениях увеличить экспорт энергоносителей.

Президент Украины также призвал европейские страны активнее работать над достижением энергетической независимости в долгосрочной перспективе.

Нельзя продолжать покупать газ у Москвы и одновременно ожидать гарантий безопасности, помощи и поддержки от американцев. Это просто неправильно. Например, премьер-министр Словакии не ищет доступа к американскому газу, но не теряет надежды пользоваться зонтиком безопасности США,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Фицо обвинил словацкую оппозицию в подхалимстве перед Зеленским. Он также пригрозил наложить вето на помощь Украине со стороны ЕС, если транзит российского газа не восстановится.