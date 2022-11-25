Должны пройти эту зиму, зиму, которую все будут вспоминать, – Зеленский

Украина совместно с Европой должна преодолеть вызов – зиму, чтобы защититься от российской агрессии. Из-за террора России миллионы людей без света и тепла.

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам международного симпозиума "Европейская идея" и призвал совместно противостоять России.

Внимание Тяжелая зима и освобождение оккупированных территорий: Зеленский собрал Ставку Главнокомандующего

Должны преодолеть ключевой вызов, который есть сейчас – преодолеть эту зиму. Зиму, которую все будут вспоминать, мы должны сделать все, чтобы вспоминали ее не тем, что она всем нам грозила, а тем, что мы сделали, чтобы защититься от этой угрозы,

– заявил Владимир Зеленский.

Эта зима – это общий вызов для Европы

Президент подчеркнул, что для этого нужно четко понимать идею Европы, а именно – единой Европы.

"Я часто слышу один и тот же вопрос: как Европа может помочь Украине. Мы благодарны за это, но корректно ли формулируется этот вопрос. Это же Европа может помочь себе, это же не о том, чтобы помочь Украине противостоять России. Это же о том, чтобы Европа могла помочь себе противостоять России", – отметил Зеленский.

Президент также добавил, что без света и тепла из-за российского террора остались не просто миллионы людей в Украине.

Это на Восточном фланге Европы миллионы европейцев без света и тепла из-за российского террора. Это не только Украину хочет сломать Россия, это Европу хочет сломать Россия,

– отметил Владимир Зеленский.

Нет Украины отдельно от Европы

Президент акцентировал, что европейские страны являются частями одного целого.

Нет Украины отдельно от Европы, так же как нет и Польши или Литвы, или Румынии, или Латвии, или Германии, или Франции отдельно от Европы. Это наш континент. Это наша жизнь. И это наш путь, который мы можем пройти. И эту зиму. И эту войну. Все мы вместе – все европейцы,

– резюмировал Зеленский.

Выступление Владимира Зеленского на международном симпозиуме: видео

Тяжелая зима в Украине: главное