Надо работать с Ираном, чтобы он не мог поставлять дроны и ракеты России, – Зеленский

Накануне стало известно, что Россия от Ирана может получить баллистические ракеты. В то же время Владимир Зеленский считает, что необходимо работать с Тегераном.

Это необходимо делать, чтобы Иран не мог поставлять России ни дроны-камикадзе, ни ракеты. Соответствующее предложение он озвучил на пресс-конференции "Зерно из Украины" 25 ноября.

Читайте также Эта ракета в производстве: какую разработку Иран может передать России

Зеленский призывает работать с Ираном

Причем, работать с Ираном Владимир Зеленский призвал США и Европейский Союз. И что это необходимо делать, включая разработку санкционной политики против Тегерана. Делать все так, чтобы Тегеран не мог поставлять Москве дроны и ракеты.

Необходимо работать с Ираном, чтобы Иран не мог поставлять дроны России. А также предпринять максимально разумную, санкционную политику и политическую попытку проработать с Ираном, чтобы они не снабжали Россию ракетами. На сегодняшний день мы не видим, что это происходит, но мы точно видим, что это может произойти,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что необходимо, чтобы все работали с Ираном и передавали соответствующие политические сигналы. В то же время он подчеркнул, что необходимо усилить санкции. И относиться они должны не только к России.

Вы знаете, что много их "продукции", летящей и убивающей украинцев, составляет часть производств компаний всего мира. И поэтому применять санкции не только в отношении России, а применять санкции в отношении компаний и государств, которые передают соответствующие детали,

– добавил Зеленский.

Иран может предоставить России баллистические ракеты

Об этом несколькими днями ранее предупреждали в Белом доме. Американские официальные лица обеспокоены передачей дронов-камикадзе, авиационных бомб, а также артиллерийских снарядов из Ирана в Россию.

Усилилось это беспокойство, когда Тегеран продемонстрировал ракеты Ababil и Fateh-110 министру обороны России Сергею Шойгу, когда тот посетил Иран в сентябре 2023 года. Кроме того, Шойгу тогда показали SAM 358 и LACM 351. Это стало нарушением резолюции ООН по Ирану.

В то же время представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что есть признаки того, что Россия может получить от Ирана баллистические ракеты, которые используют в войне против Украины. В Белом доме отметили, что будут следить за ситуацией и принимать при необходимости соответствующие меры.