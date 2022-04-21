Зеленский призвал жителей оккупированных территорий не предоставлять оккупантам персональные данные

Владимир Зеленский призвал южан очень внимательно относиться к информации, которую они предоставляют российским оккупантам. В частности, когда последние просят заполнить "анкеты".

Президент Украины предостерег жителей, в частности, Херсонщины и Запорожья. Об этом Зеленский сказал во время вечернего обращения 21 апреля.

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Людям с оккупированных территорий не нужно предоставлять данные врагам

Призываю жителей южных районов Украины – в Херсонской и Запорожской областях – очень внимательно относиться к тому, какую информацию о себе вы даете захватчикам. И если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где-то ваши паспортные данные, то знайте – это не для того, чтобы вам помочь,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что враги собирают данные сугубо для того, чтобы просто "переписать" людей, проживающих на определенной территории, как они говорят. И не для того, чтобы оказать какую-то гуманитарную помощь.

"Это для того, чтобы реально сфальсифицировать на вашей земле так называемый "референдум", если поступит команда из Москвы действительно устроить такой спектакль. И это – реальность. Будьте осторожны", – предупредил Президент Украины.

Кстати, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что Россия планирует провести "референдум" в Херсонской области 1 мая.

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