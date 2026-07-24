24 июля, 19:50
Обновлено - 20:10, 24 июля
Зеленский прокомментировал идею объединения санкций против России и Ирана
Президент США предложил включить Иран в законопроект о санкциях против России. Владимир Зеленский поддержал предложение своего американского коллеги.
Об этом президент Украины рассказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер.
Что сказал Зеленский?
Зеленский подчеркнул роль покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма в законопроекте.
Линдси был глубоко вовлечен в разработку этого законопроекта. Думаю, идея президента Трампа объединить это с санкциями против Ирана – мы поддерживаем эту идею. Это очень хорошая идея,
– заявил глава Украины.
Президент считает, что эта инициатива может объединить разных людей в Конгрессе. Поскольку, по его словам, кто-то может поддерживать антииранские санкции, а кто-то – антироссийские.