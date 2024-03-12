Венгрия играет в очень опасную игру, – Зеленский о поддержке Украины в Европе

Владимир Зеленский заявил, что до полномасштабной войны России против Украины Европа совершила много ошибок в вопросе российской агрессии. В частности, пытаясь пожать руку Путину.

Владимир Зеленский объяснил, что это пытались сделать, чтобы показать, что Путина можно умиротворить. Но это все оказалось неправильным.

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Что сказал Зеленский о Европе

Не было достаточно сильной позиции после оккупации Крыма и войны на Донбассе. Мир должен был бы поставить Путина на место. Тогда, после агрессии, все смотрели на США: Применят ли они санкции?

– вспомнил Зеленский.

Украинский лидер объяснил, что тогда Европа и США должны были бы проявить лидерство и применить жесткие санкции.

"Наконец, учитывая замедление поставок оружия, существует риск третьей ошибки: внимание мира отвернется от Украины", – предупредил президент.

Что думает президент о поступках Орбана

Владимир Зеленский также прокомментировал действия Венгрии, в частности, поступки Виктора Орбана. Он объяснил, что иногда Будапешт с их премьер-министром "играет в очень опасную игру", которая прежде всего опасна для Венгрии.

"Эта страна знает, что такое вторжение, она знает, какие последствия имеет фашистский режим, и я удивлен, что месседжи Будапешта являются радикальными в отношении Украины. Подыгрывание Трампу ничего не даст. Он независимый лидер. Никто не любит иметь слабых друзей", – заявил Зеленский.

Президент Украины также сказал, что до полномасштабной войны России против Украины Европа была очень неоднозначной, однако вторжение объединило ее вокруг Украины.

Именно благодаря этой поддержке Украина смогла остановить Россию,

– объяснил Зеленский.

Он добавил, что 90% европейских лидеров сейчас на стороне Украины, хотя общества имеют разные мнения.

Орбан встречался с Трампом