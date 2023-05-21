Там только земля и много мертвых врагов, – Зеленский прокомментировал "взятие" Бахмута
Россия почти целый год пыталась захватить Бахмут. Информацию о "взятии" Бахмута прокомментировал Владимир Зеленский.
Россияне на протяжении многих месяцев превращали Бахмут в пепелище. От города практически ничего не осталось. На фоне этого враг выдал заявление о "взятии" населенного пункта Донецкой области. Журналисты перед встречей с Джо Байденом спросили Владимира Зеленского, подтверждает ли он эту информацию.
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Враг сравнял с землей Бахмут
Вот прямая речь:
- – Россияне заявили, что взяли Бахмут, – спросил журналист.
- – Я думаю, что нет, – ответил Владимир Зеленский.
Как уточнил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, таким образом Зеленский возразил взятие Бахмута.
Я думаю, что нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах,
– отметил Зеленский.
Реакция Зеленского на "взятие" Бахмута: смотрите видео
Президент Украины добавил, что это трагедия, ведь "на этом месте ничего нет". Этими словами он стремился объяснить, во что враг превратил Бахмут, и почему было очень сложно держать оборону города. Он добавил, что в городе осталась только земля и трупы российских военных, которые сами пришли на нашу территорию.
Отметим, что в утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что бои за Бахмут не прекращаются. В нем также говорят, что за минувшие сутки оккупанты вели наступательные действия в направлении Белой Горы. Но они не принесли противнику результатов.
Что говорят в ISW о Бахмуте
Аналитики из Института по изучению войны внимательно следят за ситуацией. Они изучили заявление Пригожина о якобы захвате Бахмута 20 мая. В Институте отметили, что если вагнеровцам удалось одержать там победу – ключевое слово "если", – то она сугубо символическая.
Как уже отметил Зеленский, город превратили в руины. И в таком случае еще несколько кварталов Бахмута не будут важны ни с тактической, ни с оперативной точки зрения. Все потому, что населенный пункт не может стать плацдармом для продолжения наступательных операций врага. Да и вести оборону в нем будет очень сложно. Ведь ВСУ – титаны, чего не скажешь о российских оккупантов, которые буквально забросали наших защитников труппами.
В то же время напомним слова заместителя министра обороны Анны Маляр. По ее словам, в Бахмуте идут тяжелые бои. Они локализованы в районе "Самолет" вблизи уже разрушенного памятника МиГ-17.