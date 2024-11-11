Есть технологические решения, – Зеленский заявил о программе против российских КАБов

Владимир Зеленский 11 ноября провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Во время встречи украинский лидер заслушал доклады по ситуации с ПВО.

Также глава государства узнал последние отчеты по ситуации на фронте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины в его телеграм-канале.

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Что обсудил Зеленский на Ставке 11 ноября

Владимир Зеленский рассказал, что заслушал доклад о дальнейшем усилении ПВО.

Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора. Продолжается выполнение предыдущих решений Ставки о лучшей подготовке и оснащении МОГ,

– отметил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что также был доклад по комплексной программе против российских КАБов. По словам главы государства, есть перспективные технологические решения.

"Также был доклад о текущем состоянии украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб. Доклады по трехлетним контрактам для производителей дронов и других видов вооружения", – рассказал президент.

Зеленский также отметил, что до Ставки он заслушал большой подробный доклад Александра Сырского. По словам президента, есть решение главнокомандующего ВСУ о существенном усилении сложных направлений – Кураховского и Покровского.

Украинский лидер также резюмировал, что в Курской области наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку.

К слову, Александр Сырский отметил, что украинские военные в Курской области России выполняют очень важную задачу. В частности, они сдерживают и уничтожают врага на его земле.