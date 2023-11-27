Переговоры о вступлении Украины в ЕС: Зеленский заявил о "важном разговоре" с главой Еврокомиссии

Владимир Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры сторон прошли перед саммитом Европейского совета в декабре.

Зеленский заявил, что провел "важный разговор" с главой Еврокомиссии. Президент рассказал, что обсудил с Урсулой фон дер Ляйен прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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Зеленский заявил, что Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии

Зеленский отметил, что заверил фон дер Ляйен в том, что Украина выполнит все рекомендации к заседанию Европейского совета, включая те, которые касаются прав национальных меньшинств и укрепления антикоррупционных институций.

В Офисе Президента сообщили, что Зеленский проинформировал главу Еврокомиссии о принятых в первом чтении законопроектах, направленных на дальнейшее усиление антикоррупционной инфраструктуры.

Также Зеленский призвал ЕС одобрить многолетнюю программу помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, которая, по его словам, "будет лучшим сигналом устойчивой поддержки Украины со стороны Евросоюза".

Решение о начале переговоров по членству Украины в ЕС станет мощной мотивацией для украинцев, почти два года продолжающих борьбу за свою свободу и общие демократические ценности,

– подчеркнул глава государства.

Почему саммит Европейского совета важен для Украины