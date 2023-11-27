Переговоры о вступлении Украины в ЕС: Зеленский заявил о "важном разговоре" с главой Еврокомиссии
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры сторон прошли перед саммитом Европейского совета в декабре.
Зеленский заявил, что провел "важный разговор" с главой Еврокомиссии. Президент рассказал, что обсудил с Урсулой фон дер Ляйен прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.
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Зеленский заявил, что Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии
Зеленский отметил, что заверил фон дер Ляйен в том, что Украина выполнит все рекомендации к заседанию Европейского совета, включая те, которые касаются прав национальных меньшинств и укрепления антикоррупционных институций.
В Офисе Президента сообщили, что Зеленский проинформировал главу Еврокомиссии о принятых в первом чтении законопроектах, направленных на дальнейшее усиление антикоррупционной инфраструктуры.
Также Зеленский призвал ЕС одобрить многолетнюю программу помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, которая, по его словам, "будет лучшим сигналом устойчивой поддержки Украины со стороны Евросоюза".
Решение о начале переговоров по членству Украины в ЕС станет мощной мотивацией для украинцев, почти два года продолжающих борьбу за свою свободу и общие демократические ценности,
– подчеркнул глава государства.
Почему саммит Европейского совета важен для Украины
- В ноябре Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина выполнила 90% предъявляемых к ней требований для начала переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Президент Еврокомиссии сообщила, что рекомендовала Раде открыть сессию по переговорам.
- На саммите лидеров ЕС в декабре будут рассматриваться решения, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.
- Преградой на пути к началу переговоров может стать Венгрия, которая грозится заблокировать вступление Украины в ЕС. В преддверии саммита председатель Европейского совета Шарль Мишель встретился в Будапеште с венгерским лидером Виктором Орбаном.
- После встречи премьер Венгрии заявил о "полезной" встрече, однако больше деталей он не сообщил.