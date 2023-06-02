Зеленский провел срочную ставку: основное внимание – трагедии с укрытием в Киеве

Владимир Зеленский 2 июня провел Ставку. На заседании главное внимание уделили трагедии в Киеве, где погибли люди, которые не смогли попасть в закрытое укрытие.

Президент отметил, что поручил провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве. Указал на жесткую реакцию на гибель людей возле закрытого бомбоубежища.

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В Украине проведут ревизию всех защитных сооружений

Жесткая реакция участников заседания на гибель людей возле закрытого бомбоубежища. Поручил члену Ставки, министру Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет – через десять дней. Другому члену Ставки, министру Клименко, – то же самое по Украине,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что на заседании комплексно рассмотрели состояние нашей ПВО. В частности, ее потребности для отражения угроз из земли, моря и воздуха. Кроме того, пути усовершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства.

Конечно же, на Ставке не обошли ситуацию на фронте. Однако украинский лидер деталей не рассказал.

Также отметил, что заслушали всеобъемлющий доклад разведки по странам, которые помогают России не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны.

"Готовим соответствующие решения", – подытожил президент.

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Кратко о трагедии в Киеве

Во время ночной ракетной атаки России в День защиты детей 1 июня в Киеве погибли две женщины и маленькая девочка. Они направлялись к укрытию в поликлинике.

Однако попасть внутрь так и не смогли. Укрытие было закрыто. СБУ, прокуратура и полиция уже начали расследование.