Президент зазначив, що доручив провести повну ревізію захисних споруд у Києві. Наголосив на жорсткій реакції на загибель людей біля зачиненого бомбосховища.

До теми Закрите укриття та затримання винних: все, що відомо про атаку по Києву у День захисту дітей

В Україні проведуть ревізію всіх захисних споруд

Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Доручив члену Ставки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, – те саме по Україні,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Додав, що на засіданні комплексно розглянули стан нашої ППО. Зокрема, її потреби для відбиття загроз із землі, моря та повітря. Окрім того, шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва.

Звичайно ж, на Ставці не оминули ситуацію на фронті. Однак, український лідер деталей не розповів.

Також зазначив, що заслухали всеохопну доповідь розвідки щодо країн, які допомагають Росії не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни.

"Готуємо відповідні рішення", – підсумував президент.

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Коротко про трагедію у Києві

Під час нічної ракетної атаки Росії у День захисту Дітей 1 червня у Києві загинули дві жінки та маленька дівчинка. Вони прямували до укриття в поліклініці.

Однак, потрапити всередину так і не змогли. Укриття було зачинене. СБУ, прокуратура та поліція вже почали розслідування.