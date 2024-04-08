Держим позиции, – Зеленский провел Ставку с участием Сырского и других военных
Президент Украины встретился с военным руководством страны. На этом заседании говорили о защите Харьковщины, энергетических объектов и обороне линии фронта.
Глава государства провел Ставку, на которой заслушал доклады военных и главкома.
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На повестке дня – Харьков и энергетика
По словам Зеленского, одной из тем стала защита Харькова от российских ударов.
Напомним, что в последнее время город ежедневно страдает от обстрелов разными видами оружия.
Кроме того, говорили о том, как можно усилить возможности ПВО и РЭБ на территории Харьковской области.
Также президент заслушал доклады военных о физической защите объектов энергетики и о результативности сбития дронов и ракет.
Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины,
– сообщил украинский лидер.
Главное сейчас – логистика
Главком Александр Сырский доложил президенту о ситуации на основных боевых направлениях.
Зеленский подчеркнул, что украинские силы продолжают удерживать позицию. Главный упор на фронте сейчас должен быть сделан на эффективной логистике. Также глава государства рассказал, что разведка и спецназовцы готовят "сюрпризы для россиян".
Разведка и специальные службы работают над новыми шагами по уменьшению российского потенциала войны,
– говорится в сообщении Зеленского.
Россия готовит новое наступление
- В недавнем интервью иностранному СМИ президент рассказал, что ему известно о вражеской подготовке к новым наступательным действиям.
- В частности, по словам Зеленского, Кремль планирует провести их уже в конце мая – начале июня.
- Для очередного нападения Москва хочет мобилизовать дополнительно еще 300 тысяч граждан.
- Также тогда глава государства высказался о мобилизации внутри Украины.
- Он подчеркнул, что на данный момент потребности в призыве 500 тысяч человек нет. Это показал аудит, проведенный Сырским.
- Оказалось, что из миллиона уже мобилизованных участие в боевых действиях принимали 200 – 300 тысяч человек.
- В то же время Зеленский не может сейчас назвать количество, которое нужно будет дополнительно призвать в украинскую армию для сдерживания российской агрессии.