Зеленский провел заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям: есть важные решения

Владимир Зеленский 30 августа провел заседание СНБО. На нем он принял важные решения по военно-врачебным комиссиям.

Эти решения вступят в силу в ближайшее время. Глава государства также подчеркнул, что на этом заседании подвели итоги проверок ВВК по всей территории Украины.

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Зеленский провел заседание СНБО по ВВК

Президент Украины отметил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли шаги по предотвращению любой коррупции в сфере ВВК. Кроме этого, на заседании Зеленский заслушал доклады от разных представителей власти по поводу этих комиссий.

"Докладывали МВД, СБУ, ГБР, военные, представители медсферы, Уполномоченный по правам человека и Генпрокурор", – сказал он.

На этом заседании было принято несколько важных решений, направленных на преодоление коррупции в военно-врачебных комиссиях.

Среди решений, принятых на заседании СНБО, были следующие пункты:

Провести проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с начала вторжения России и могут быть связаны с коррупционными нарушениями;

Активизировать расширение возможностей проходить ВВК в системе гражданских медицинских учреждений. Зеленский отметил, что во всех регионах Украины должно быть обеспечено полное расширение работы ВВК на гражданские медицинские учреждения;

Завершить процесс полной цифровизации всей работы ВВК. Президент подчеркнул, что государство должно поставить точку в любых очередях, в которых люди вынуждены ждать доступа к ВВК или его выводам.

Просмотреть систему определения пригодности к военной службе, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможным манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

Кроме этого, Зеленский отметил, что по результатам проверки обоснованности решений ВВК по выезду лиц за границу будут сделаны выводы относительно тех, кто на основе сфальсифицированных решений выехал из Украины с начала полномасштабной агрессии.

Правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очищения от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства,

– подчеркнул глава государства.

Напоследок Зеленский поручил Кабинету Министров обеспечить надлежащий уровень эффективности работы ВВК, в частности безбарьерности всех составляющих ее работы и привлечения туда профессиональных кадров.

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