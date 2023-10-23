Зеленский провел важную Ставку: речь шла исключительно об одном

23 октября 2023, 17:46
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский 23 октября провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего. На заседании обсуждалась только одна тема.

Украинский лидер подчеркнул, что это была важная ставка. Речь шла исключительно о фронте.

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"Работаем дальше над освобождением нашей земли"

"Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонных действиях", – отметил Зеленский.

Он добавил, что на заседании получили всю текущую информацию. Кроме того, дали поручение военным и разведке.

Работаем дальше над освобождением нашей земли,
– подчеркнул президент.

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Президент провел кадровые перестановки в СБУ

Заметим, что в понедельник, 23 октября, стало известно, что Зеленский уволил нескольких людей с ключевых должностей в Службе безопасности Украины и назначил новых. В частности:

  • Анатолий Сандурский уволен с должности заместителя председателя СБУ;
  • Андрей Швец был назначен начальником Главного следственного управления СБУ;
  • Тамару Пашковскую – на должность начальника Управления по работе с личным составом спецслужбы;
  • президент сменил начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ;
  • Владимир Петриченко уволен с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Его вместо Анатолия Денисенко назначили начальником СБУ в Винницкой области.

Автор: Юлія Муріна