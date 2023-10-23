Зеленский провел важную Ставку: речь шла исключительно об одном
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 23 октября провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего. На заседании обсуждалась только одна тема.
Украинский лидер подчеркнул, что это была важная ставка. Речь шла исключительно о фронте.
Читайте также Спасательная операция в Харькове завершилась – ответ будет: Зеленский обратился к украинцам
"Работаем дальше над освобождением нашей земли"
"Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонных действиях", – отметил Зеленский.
Он добавил, что на заседании получили всю текущую информацию. Кроме того, дали поручение военным и разведке.
Работаем дальше над освобождением нашей земли,
– подчеркнул президент.
Обратите внимание Как 8 Израилей: какая часть Украины заминирована и сколько времени уйдет на разминирование
Президент провел кадровые перестановки в СБУ
Заметим, что в понедельник, 23 октября, стало известно, что Зеленский уволил нескольких людей с ключевых должностей в Службе безопасности Украины и назначил новых. В частности:
- Анатолий Сандурский уволен с должности заместителя председателя СБУ;
- Андрей Швец был назначен начальником Главного следственного управления СБУ;
- Тамару Пашковскую – на должность начальника Управления по работе с личным составом спецслужбы;
- президент сменил начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ;
- Владимир Петриченко уволен с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Его вместо Анатолия Денисенко назначили начальником СБУ в Винницкой области.