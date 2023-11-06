Зеленский провел заседание Ставки по удару по 128 бригаде: командира отстранили
Владимир Зеленский 6 ноября провел заседание Ставки, главным вопросом которого был удар по 128-й бригаде на Запорожье. Командир бригады был отстранен на время следствия.
Правоохранители уже открыли уголовное производство по удару по бригаде. Следствие выясняет все детали и устанавливает виновных в трагедии.
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Командир отстранен
Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 ноября сообщил, что провел заседание Ставки. Главная тема – удар по 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Докладывали военные, министр обороны, глава СБУ, главный инспектор Минобороны.
Разговор касался того, что уже удалось выяснить, а также чьи приказы создали предпосылки к трагедии. Командир 128-й бригады был отстранен на время расследования.
Вся ситуация разбирается поминутно. Будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага,
– сообщил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что никакого избегания ответственности не будет.
Что известно о трагедии
- Россияне 3 ноября ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие. В ВСУ официально подтвердили информацию на следующий день.
- Удар произошел при награждении в честь дня ракетных войск. По словам военных, бойцов собрали, выстроили, после чего россияне нанесли удар по месту проведения мероприятия.
- В 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде сообщили о гибели 19 лучших бойцов. В бригаде сообщили, что проводится проверка всех обстоятельств трагедии.