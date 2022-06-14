Зеленский раскритиковал Шольца за попытки "сохранить равновесие" между Киевом и Москвой

Президент Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца быть более однозначным в отношениях с Украиной. Также глава государства подверг критике политика за его попытки "сохранить равновесие" между Киевом и Москвой.

Шольц, вероятно, приедет в Киев 16 июня . Вместе с ним должны прибыть президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.

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Шольц должен быть более однозначным

Зеленский отметил, что Украине нужен Шольц, чтобы убедиться в поддержке Германии. В то же время глава государства упомянул о попытках канцлера "сохранить равновесие" между Киевом и Москвой.

Он и его правительство должны принять решение: нельзя пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией,

– заметил президент.

Немецкое правительство часто обвиняют в политических качелях. В свою очередь, обычные немцы уже давно сделали свой выбор. Зеленский поблагодарил их за очевидную поддержку Украины

По мнению президента, Шольц должен быть более однозначным в отношениях с Украиной. Канцлер должен занять позицию, а не искать, где "менее всего болит отношения с Россией и Украиной". Ведь этот подход не верен.

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Визит Шольца во время войны – очень важный

Президент отметил, что перед началом полномасштабной войны с Россией Запад не отреагировал на его призывы поставить страну-агрессорку на место. В частности, заблаговременно предоставив Украине оружие. В то же время Германия начала поддерживать наше государство гораздо позже других стран.

"За поставками оружия Германия пришла чуть позже некоторых соседних с нами стран. Это факт", – добавил глава государства.

Однако Зеленский подчеркнул, что визит Шольца во время войны важен. Однако эта поездка не должна ограничиваться только фотографиями. Глава государства надеется, что канцлер Германии объявит в столице о:

увеличение военной поддержки;

поддержку в предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС;

ужесточение санкций против России.

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Коротко о возможном визите Макрона и Шольца в Украину.

Шольц и Макрон в отличие от ряда других мировых лидеров пока не посещали Украину после начала полномасштабной войны. Однако они постоянно поддерживают связь с Зеленским.

Также лидеры Франции и Германии постоянно звонят по телефону президенту России Владимиру Путину. За это их уже долго критикуют.

В СМИ 12 июня появилась информация, что перед саммитом G7 Макрон, Шольц и Драги планируют посетить Украину .

Советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель сообщил, что президент планирует приехать в Киев 15 июня после того, как совершит визит в Молдову. Вместе с тем, он подчеркнул, что "еще ничего не решено".

Через несколько часов после своего заявления Кассанель опроверг собственное сообщение . Мол, он "нет полномочий это комментировать".

В то же время у Шольца отказались подтвердить его визит в Украину на этой неделе.

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