Зеленский раскрыл, что может сделать Трамп против России

Владимир Зеленский рассказал, что может сделать новоизбранный президент США Дональд Трамп против России.

Об этом лидер Украины ответил во время интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, сообщает 24 Канал.

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Что может сделать Трамп против России

Зеленский отметил, что у Трампа есть шанс не снимать санкции, "потому что мы много всего сделали всем миром и отдали много сил для того, чтобы повлиять на экономику войны России, на то чтобы ограничивать их возможность поставки деталей соответствующих специфической техники, ракет, артиллерии и тому подобное. Президент подчеркнул, что "мы все работали над этим".

Я бы очень хотел, чтобы он усилил эти санкции. Мне кажется он так и будет делать. Мне кажется, я не могу ответить за него. Я хотел бы, чтобы мы все работали как союзники,

– сказал президент.

Зеленский также считает, что Трамп может увеличить помощь Украине. По его словам, она может быть разная, это не только оружие.

"Оружие, технологии, санкции (против России – 24 Канал), политическое влияние и т.д.", – сказал президент.