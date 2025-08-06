Владимир Зеленский вечером 6 августа провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президент рассказал, как прошел диалог.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Зеленского.

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О чем говорили Зеленский и Трамп 6 августа?

Гарант подчеркнул, что говорил с Трампом по дороге от бригад ВСУ на Сумщине.

Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву. Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве,

– написал Зеленский.

Президент добавил, что Украина обязательно защитит свою независимость.

"Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала", – акцентировал он.