Зеленский рассказал, что и когда ожидает от работы Саакашвили

Михеила Саакашвили недавно назначили главой Исполнительного комитета реформ. Владимир Зеленский ожидает положительных результатов работы политика в ближайшие месяцы.

Саакашвили будет использовать опыт, который приобрел как президент Грузии, заявил Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Закарпатье, пишет "Укринформ".

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Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть,

– отметил президент.

И уточнил, что изменения должны произойти в сфере дерегуляции в бизнесе и таможне. Саакашвили смог победить коррупцию и сделать современную таможню в Грузии.

"Мы с ним (Саакашвили – 24 канал) много об этом говорили. Он рассказал, что поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других – и пришлось разогнать снова", – рассказал Зеленский. Президент объяснил, что очень хочет, чтобы Саакашвили отвечал за реформирование таможни.

Кроме того, Зеленскому импонируют прочные инвестиционные связи грузино-украинского политика со многими странами. "Когда они строили Батуми – это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт", – заявил президент.

Главу государства также интересует помощь Саакашвили в осуществлении пенсионной реформы.

Назначение Саакашвили на должность в Украине: главное

Михеилу Саакашвили сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Владимир Зеленский отмечал, что у политика есть потенциал для поддержки правительства.

Сам Саакашвили отмечал, что президент предложил ему вести переговоры с МВФ.

На встрече с фракцией "Слуга народа" Саакашвили не заручился поддержкой нардепов. Они не были готовы проголосовать за назначения политика на новую должность.

В Грузии раскритиковали вероятность назначения Саакашвили на должности во власти Украины. Там заявили, что это назначение может осложнить отношения между странами.

Впоследствии Юрий Бутусов сообщил, что в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения Саакашвили кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".

Позже ряд СМИ сообщали, что Саакашвили может получить должность в Нацсовете реформ.

7 мая на сайте президента появился указ о его назначении главой Исполнительного комитета реформ.

8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций из-за назначения Саакашвили. В то же время министр отметил, что "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".



Что известно о работе Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала