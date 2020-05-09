Зеленський розповів, що та коли очікує від роботи Саакашвілі

Міхеїла Саакашвілі нещодавно призначили головою Виконавчого комітету реформ. Володимир Зеленський очікує позитивних результатів роботи політика в найближчі місяці.

Саакашвілі використовуватиме досвід, якого набув як президент Грузії, заявив Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Закарпаття, пише "Укрінформ".

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Результатів роботи від Саакашвілі очікую не на другий день після його призначення, але в найближчі місяці він повинен бути,

– зазначив президент.

Та уточнив, що зміни повинні відбутися у сфері дерегуляції в бізнесі та митниці. Саакашвілі зміг подолати корупцію та зробити сучасну митницю у Грузії.

"Ми з ним (Саакашвілі – 24 канал) багато про це говорили. Він розповів, що поставив нових людей на митниці, потім усіх розігнав. Через деякий час поставив інших – і довелося розігнати знову", – розповів Зеленський. Президент пояснив, що дуже хоче, аби Саакашвілі відповідав за реформування митниці.

Крім того, Зеленському імпонують міцні інвестиційні зв'язки грузинсько-українського політика з багатьма країнами. "Коли вони будували Батумі – це було залучення різних інвесторів, тоді там звели великі мережеві готелі. У нього є досвід", – заявив президент.

Главу держави також цікавить допомога Саакашвілі у здійсненні пенсійної реформи.

Призначення Саакашвілі на посаду в Україні: основне

Міхеїлу Саакашвілі спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ. Володимир Зеленський зазначав, що в політика є потенціал для підтримки уряду.

Сам Саакашвілі зазначав, що президент запропонував йому вести переговори з МВФ.

На зустрічі з фракцією "Слуга народу" Саакашвілі не заручився підтримкою нардепів. Вони не були готові проголосувати за призначення політика на нову посаду.

У Грузії розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі на посади у владі України. Там заявили, що це призначення може ускладнити відносини між країнами.

Згодом Юрій Бутусов повідомив, що в Офісі Президента розглядають варіант висунення Саакашвілі кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".

Пізніше низка ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі може отримати посаду у Нацраді реформ.

7 травня на сайті президента з'явився указ про його призначення головою Виконавчого комітету реформ.

8 травня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані повідомив, що Тбілісі відкликає свого посла в Києві для консультацій через призначення Саакашвілі. Водночас міністр зазначив, що "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".



Що відомо про роботу Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу