План по уничтожению России есть, и он – простой, – Зеленский
На фоне непростой ситуации на фронте и задержки помощи от США президент Украины пообщался с иностранным изданием. Глава государства рассказал, есть ли у него план, как победить Россию.
Украинский лидер в интервью журналистке PBS NewsHour отметил, что план по уничтожению России существует, и он очень прост, передает 24 Канал.
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План победы существует
Прежде всего, президент объяснил позицию. в которой сейчас находится наше государство. Он напомнил, что украинцы борются с большой армией, и поэтому им очень сложно.
Зеленский отметил, что Кремль не жалеет людей, их бросают в штурмы не подготовленными. Оккупанты не такие обученные, как наши ребята. Впрочем, их большое количество.
Москва имеет не только неограниченное количество людей, но и много снарядов. Президент отметил, что в поставках оружия России очень помогает Иран. В частности, ежемесячно Тегеран передавал стране – агрессорке по 350 "Шахедов", которые та потом выпускала по Украине.
Скажите мне, пожалуйста, как можно воевать было с этими тысячами (снарядов, дронов – 24 Канал), если у тебя нет оружия, которое их сбивает,
– поинтересовался Зеленский.
Вспомнил президент и за то, что враг имеет значительное преимущество в небе. Самолеты оккупантов из Крыма бьют по нам на расстояниях более 300 километров.
В то же время Зеленский заверил, что план победы над Россией существует, и он понятен и совсем не сложный.
План он очень простой. Он понятен, и он есть. Есть конкретное оружие, которое нужно, чтобы идти вперед. Есть конкретное оружие, чтобы защитить небо. Есть конкретные средства, чтобы разблокировать небо, чтобы люди шли вперед,
– пояснил глава государства.
По словам Зеленского, все партнеры знают, в чем нуждается Украина, и имеют на руках это вооружение.
Преимущество врага значительно
- Зеленский заявил, что наши защитники страдают от нехватки боеприпасов. Соотношение артиллерийских снарядов составляет 1 к 10.
- По словам главы государства, это преимущество предоставляет возможности врагу оттеснять защитников с позиций каждый день.
- Он отметил, что чтобы выдержать российское наступление, Украина, по меньшей мере, должна иметь такое же количество снарядов, как и ее соперник.
- Что касается самолетов, то здесь противник преобладает в 30 раз.