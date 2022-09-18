Это не затишье, а подготовка к следующим действиям, – Зеленский о событиях на фронте
Владимир Зеленский прокомментировал происходящее на фронте. Президент Украины объяснил, что речь идет не о затишье.
Соответствующую информацию украинский лидер сообщил вечером во время обращения 18 сентября. Владимир Зеленский объяснил, что сейчас идет подготовка.
Заметьте Донецк, Луганск, Ялта, эти слова будут звучать, – Зеленский традиционно обратился к украинцам
Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте
Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед у нас есть определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. К следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать,
– рассказал Владимир Зеленский.
Речь идет о названиях уже освобожденных городов и тех, которые ждут своей очереди. Президент заверил, что вся Украина должна быть свободна.
"И в завершение, как и всегда, слова, которые звучат и будут звучать всегда. Звучат у нас, звучат у наших детей, звучат у внуков. Звучат в свободной Украине. Вечная слава всем нашим героям! Слава Украине!" – подытожил президент.
Коротко о наступлении ВСУ
- В американском Институте изучения войны сообщили, что Вооруженные Силы Украины освободили более 60 тысяч квадратных километров территории нашего государства. Там показали карту, как развивались события за 200 дней войны.
- Владимир Зеленский 16 сентября официально подтвердил, что Вооруженные Силы Украины освободили от российских захватчиков почти всю территорию Харьковской области.
- В американском Институте изучения войны сообщили, что российские оккупанты бессмысленно наступают в Донецкой области, вместо того чтобы укреплять оборону. Никаких успехов у россиян нет.
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