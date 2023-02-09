Как Зеленский убеждает Шольца помогать Украине: президент рассказал детали

Бороться с неспровоцированной агрессией России и защищать цивилизованный мир от дальнейших посягательств страны-агрессорки Украине помогают и западные партнеры. Одной из них является Германия, отношения с которой бывают непростыми.

Более того, как подчеркнул Президент Украины, они носят волнообразный характер. Поэтому Украина вынуждена постоянно убеждать Берлин в необходимости военной помощи.

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Отношения Киева и Берлина носят волнообразный характер

По словам Зеленского, сначала из-за такого характера взаимодействия ему было очень тяжело.

Наши отношения с Германией носят, так сказать, волнообразный характер, они то поднимаются, то опускаются. Сначала мне было очень тяжело, темпераменты совершенно разные. По своей природе я быстрый человек. Другие работают медленнее, что также может быть связано с их бюрократией,

– сказал он.

Поэтому Президенту Украины приходится оказывать давление на канцлера Германии Олафа Шольца. Это нужно, чтобы получать военную помощь.

"Я сказал канцлеру: "Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше ничего нет, у нас есть разведывательная служба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть". И я не знаю как, но ему действительно удавалось производить их быстрее", – сообщил в интервью Владимир Зеленский.

Коммуникация имеет положительные результаты

Несмотря на это, с начала полномасштабного вторжения, по словам Зеленского, отношения и понимание Берлина и Киева очень изменились. Благодаря этому военные Украины смогли получить системы ПВО "Ирис-Т", спасшие не одну жизнь.

Однако впоследствии Украине пришлось прилагать новые усилия, чтобы получить танки немецкого производства Leopard.

Сейчас мы вернулись в сложную фазу с этими дебатами о немецких танках, они эмоциональны и сложны. Мне приходится оказывать давление на помощь Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а европейцам.

– поделился Зеленский.

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