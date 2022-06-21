Зеленский рассказал, кого Украина вовлекает в процесс обмена военнопленных
В процесс обмена пленных Украина привлекает максимальное количество партнеров. Киев делает все, чтобы как можно скорее освободить украинских военных из российского плена.
В обмене пленными принимают участие государства, оказывающие влияние на Россию
Такую информацию президент Владимир Зеленский сообщил на брифинге с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем в Киеве 21 июня. Об этом сообщает 24 канал.
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Украинский лидер заверил, что на политическом уровне наше государство делает все, чтобы освободить украинских защитников из плена. К этому процессу привлекают Международный комитет Красного Креста, ООН и даже несколько государств, оказывающих определенное влияние на россиян.
Очень хочется, чтобы обмен происходил. Чтобы те или иные партнеры, бравшие на себя обязательство помогать с обменом, действительно сдержали свое слово. Мы в это не только верим, но и работаем. Работа проходит на площадке ГУР. Они управляют этим процессом,
– рассказал Зеленский.
Он отметил, что не располагает информацией об условиях содержания украинских пленных и оказываемой им помощи. Ведь многие данные просто нельзя афишировать. По словам главы государства, детали знает только разведка, ведь именно сейчас она занимается вопросом обмена пленными.
Последние новости об обмене пленными
- 21 июня в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что Украина вернула домой тела еще 35 защитников. Теперь их смогут похоронить на родной земле со всеми почестями.
- По словам главы ведомства Ирины Верещук, по состоянию на 20 июня в российском плену находятся более 1500 мирных украинцев. Обменять их не могут, поскольку по нормам международного права гражданские не могут быть пленными.
- 17 июня Зеленский сообщил радостную новость – из российского плена освободили парамедика Юлию Паевскую, с позывным "Тайра". Президент не сказал, когда именно спасли волонтера, однако заверил, что она находится в безопасном месте.
Ранее Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными: домой вернулись 5 украинцевОбратите внимание! Содержание одного российского пленного оккупанта обходится Украине в 3 тысячи гривен в месяц. Эти деньги берут из резервного фонда Госбюджета. В Минюсте заверили, что россияне не бездельничают, а приносят пользу для украинского общества – занимаются деревообработкой.
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