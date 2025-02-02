У нас были контакты с новой администрацией США, но об общих вещах, – Зеленский

Киев уже имел несколько контактов с администрацией Дональда Трампа. В частности, специальным представителем Китом Келлогом, советником по нацбезопасности Майком Волцом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью AP, сообщает 24 Канал.

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Зеленский о контактах с администрацией Трампа

Украинский лидер рассказал, что уже были контакты на уровне спецпредставителя Кита Келлога. Также с Майком Уолтцом і вице-президентом.

Также был у него контакт с моим главным советником, главой Офиса. Какие-то контакты есть. Они были очень неплохие, но все равно все это было об общих вещах. Более детальные договоренности могут быть между мной и президентом Трампом. Я считаю, что это очень важно. Нам над этим надо больше работать,

– подчеркнул Зеленский.

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В то же время добавил, понятно, что Трамп сейчас сфокусирован на внутренних вопросах США. Он это обещал своим избирателям.

