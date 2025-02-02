Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю AP, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський про контакти з адміністрацією Трампа

Український лідер розповів, що вже були контакти на рівні спецпредставника Кіта Келлога. Також із Майком Волцом і віцепрезидентом.

Також був у нього контакт з моїм головним радником, головою Офісу. Якісь контакти є. Вони були дуже непогані, але все одно все це було про загальні речі. Більш детальні домовленості можуть бути між мною та президентом Трампом. Я вважаю, що це дуже важливо. Нам над цим треба більше працювати,

– підкреслив Зеленський.

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Водночас додав, зрозуміло, що Трамп зараз сфокусований на внутрішніх питаннях США. Він це обіцяв своїм виборцям.

