Плата за оккупацию 1 километра: Зеленский очертил масштабы потерь России
- Владимир Зеленский сообщил, сколько людей сейчас теряет Россия.
- Для захвата одного километра украинской земли россияне платят жизнью более ста человек.
Владимир Зеленский не впервые приводит данные о потерях россиян. На этот раз, 19 февраля, он сказал, сколько вражеских солдат погибает, чтобы захватить один километр украинской земли.
Об этом сообщил сам президент в своем телеграм-канале. Он акцентировал, что у России нет успеха на поле боя.
Какие свежие данные о потерях россиян?
По словам Зеленского, сейчас Россия теряет 30 – 35 тысяч военных в месяц погибшими или тяжелоранеными.
Они действительно платят жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр нашей земли. А у нас также есть свои наступательные шаги, и тогда они ее теряют,
– подчеркнул глава государства.
Он добавил, что оккупанты пытались продать своей аудитории "успешные шаги", но не смогли.
"Даже их аудитория – националистическая, радикализированная часть российского общества – не доверяет правительству и Путину. Потому что они видят, что на поле боя нет успешных шагов", – подчеркнул гарант.
Обратите внимание! Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин предупредил, что оккупанты к годовщине полномасштабной войны хотят продемонстрировать успехи, которых нет. А потому будут прибегать к тактике "флаговтыка", то есть показывать, якобы захватили тот или иной населенный пункт. Важно, что они будут делать это в тылу Сил обороны Украины на Юге.
Почему важно знать, сколько россиян погибло?
Украина постоянно говорит о больших потерях врага. Но недавно произошло то, чего долго ожидал Киев: россияне на фронте потеряли больше людей, чем смогли привлечь в оккупационную армию.
Об этом 5 февраля заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди. Такая ситуация – второй раз с начала полномасштабного вторжения.
Он привел такие цифры: в течение января 2026 года враг мобилизовал или привлек на контракт 22 тысячи военных. Но подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины уничтожили 30 618 военных за январь. Этот результат верифицирован, то есть подтвержден.
Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что дроны очень эффективны, но помогает и погода. Во время морозов человек двигается меньше и становится более легкой мишенью. Полезно и то, что на Западе активно говорят о больших потерях России, а это значит, что доверие к ВСУ растет.
Например, министр обороны Великобритании Джон Хили 15 февраля заявил изданию Bloomberg, что эффективность украинской обороны сильно выросла. На некоторых участках линии фронта погибает 25 россиян и 1 украинец. Ранее это соотношение составляло 6 к 1.
В The New York Post считают, что успехи ВСУ обусловлены блокировкой терминалов Starlink 1 января. Ведь любое ослабление возможностей России меняет баланс в пользу Украины. СМИ сослалось на представителей разведки США и Украины.