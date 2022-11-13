На Херсонщине обнаруживают тела убитых гражданских и военных, – Зеленский о зверствах россиян

Недавно Вооруженным Силам удалось вернуть под контроль Украины правый берег Днепра Херсона. Президент Зеленский рассказал о зверствах захватчиков, о которых стало известно после деоккупации региона.

Плохой традицией становится то, что после освобождения ВСУ украинских территорий все узнают о зверствах, которые совершали оккупанты, когда контролировали населенные пункты нашего государства. Президент Владимир Зеленский в обращении за 13 ноября рассказал о жертвах российской армии на деоккупированной Херсонской области.

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Задокументировано 400 военных преступлений

По словам главы государства, сейчас известно о более чем четырех сотнях преступлений, совершенных путинскими воинами в регионе. Однако количество жертв может расти с каждым днем, потому что, кроме всего, вражеские солдаты оставили после себя большое количество мин.

Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, оказываются тела убитых гражданских и военных. В Херсонской области русская армия оставила по себе такие же зверства, как и в других регионах нашего государства, найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу,

– подчеркнул Зеленский.

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