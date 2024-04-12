"Россия давит через них": Зеленский высказался о TikTok и Telegram

Владимир Зеленский рассказал, что Россия вкладывает большие средства в дезинформационные кампании. Для этого страна-агрессор использует в частности TikTok и Telegram.

Зеленский также сравнил информационную войну с борьбой на поле боя. Об этом президент Украины рассказал во время встречи со студентами черновицких университетов в пятницу, 12 апреля.

Читайте также Народный депутат назвал условия для возможной блокировки Telegram в Украине

Через медийные площадки, такие как Telegram, TikTok, Россия, вкладывая большие средства, начинает массово давить на сознание. На сознание не только украинцев, а любого человека, который находится за пределами России. Они (россияне, – 24 Канал) дезинформируют общество Европы, Соединенных Штатов, Латинской Америки, Африки,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что нельзя замалчивать те или иные российские нарративы и играть с ними в "поддавки". По словам Зеленского, Украине нужно работать на опережение и распространять правду о войне. Для этого необходимо привлекать в частности журналистов и лидеров мнений, которым "не все равно".

Когда дезинформационно они (россияне, – 24 Канал) нас атакуют, людям нужно давать больше информации, больше правды. Максимально быть открытыми, привлекать площадки, которые имеют большое количество подписчиков, привлекать известных людей, которым не все равно, которые не просто "говорящие", а которые умеют формулировать и доносить правду,

– подытожил президент.

В Украине ведется дискуссия о блокировке Telegram