Зеленский считает реальным визовый режим с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность введения визового режима с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть возможности, чтобы довести до положительного результата введение визового режима с Россией.

Важно В плену россиян более 2,5 тысяч военных из "Азовстали", – Зеленский

К тому же, по его мнению, это очень хорошая идея.

Считаю, что это хорошая идея – ввести визовый режим из РФ. И, во-вторых, наверное, у меня сегодня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата,

– рассказал Зеленский.

Что известно о визовом режиме для россиян

На сайте Офиса Президента появилась петиция по визовому режиму с Россией, которая набрала более 26 тысяч голосов. Впоследствии его поддержал Владимир Зеленский.

"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины поддерживаю", – сообщил президент Украины.

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