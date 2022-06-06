Зеленский считает реальным визовый режим с Россией
Источник:interfax
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность введения визового режима с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть возможности, чтобы довести до положительного результата введение визового режима с Россией.
Важно В плену россиян более 2,5 тысяч военных из "Азовстали", – Зеленский
К тому же, по его мнению, это очень хорошая идея.
Считаю, что это хорошая идея – ввести визовый режим из РФ. И, во-вторых, наверное, у меня сегодня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата,
– рассказал Зеленский.
Что известно о визовом режиме для россиян
На сайте Офиса Президента появилась петиция по визовому режиму с Россией, которая набрала более 26 тысяч голосов. Впоследствии его поддержал Владимир Зеленский.
"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины поддерживаю", – сообщил президент Украины.
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