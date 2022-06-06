Президент України Володимир Зеленський заявив, що є можливості, аби довести до позитивного результату запровадження візового режиму із Росією.
Важливо У полоні росіян понад 2,5 тисячі військових з "Азовсталі", – Зеленський
До того ж, на його думку, це дуже непогана ідея.
Вважаю, що це непогана ідея – запровадити візовий режим із РФ. І, по-друге, напевно, маю сьогодні достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату,
– розповів Зеленський.
Що відомо про візовий режим для росіян
На сайті Офісу Президента зʼявилася петиція щодо візового режиму з Росією, яка набрала понад 26 тисяч голосів. Згодом її підтримав Володимир Зеленський.
"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в'їздом громадян Росії на територію України підтримую", – повідомив президент України.
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