Зеленский отреагировал на объявление Путиным "пасхального перемирия"

19 апреля вечером Владимир Путин решил притвориться миротворцем и объявил "пасхальное перемирие" на 30 часов. Президент Зеленский указал на подлинное лицо тирана.

Во время обращения к украинцам глава государства отреагировал на инициативу российского диктатора, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский

Заявление главы Кремля о так называемом "пасхальном перемирии" Владимир Зеленский назвал "очередной попыткой Путина поиграть с жизнями людей".

Политик отметил, что сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в украинском небе зафиксированы российские ударные дроны, по которым уже заработала наша ПВО и авиация.

"Шахеды" в нашем небе – это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей",

– подчеркнул президент.

Российский диктатор рассказал, что якобы приказал своим военным прекратить все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин цинично заметил, что, мол, ход "перемирия" покажет, действительно ли Киев готов к мирному урегулированию конфликта.

Впрочем, напомним, что Украина еще 11 марта приняла предложение США по безусловному полному прекращению огня на 30 дней. Однако Россия отвергла эту американскую инициативу. Сторонам вроде бы удалось договориться об "энергетическом перемирии". Месяц должен был продолжаться мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Впрочем, оккупанты неоднократно нарушали договоренность. Захватчики избивали по гражданским объектам и убивали людей. Кровавые атаки на Кривой Рог и Сумы произошли именно в период, когда должно было действовать это "энергетическое перемирие".

К слову, по данным СМИ, США представили союзникам предложения по мирному соглашению между Украиной и Россией, предусматривающим замораживание войны и оставление оккупированных территорий под контролем страны-агрессоры. Американский план включает прекращение огня, смягчение санкций против России и отказ Украины от вступления в НАТО.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из переговоров о мирном соглашении в войне России против Украины, если одна из сторон "усложнит процесс".

В обращении Зеленский также рассказал о ситуации на фронте. По словам украинского лидера, Силы обороны сохраняют позиции в Курщине, а также имеют продвижение на Белгородщине.