Зеленский в Штатах возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. 1 сентября президент Украины возложил цветы к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище.

Венок президент поставил вместе с первой леди Еленой Зеленской. Это случилось перед встречей Президента Украины с Джо Байденом.

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Зеленский поставил венок к могиле Неизвестного солдата

Владимир и Елена Зеленские возложили венок к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище в США,

– говорится в сообщении.

Президент и первая леди поставили венок к могиле Неизвестного солдата: смотрите видео

Кстати, перед тем Владимир Зеленский встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. Они обсудили "Северный поток-2", а также президент подчеркнул важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия.

Коротко о визите Владимира Зеленского в Штаты