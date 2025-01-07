Зеленский сказал, что думает об Илоне Маске, который делал скандальные заявления в его адрес

Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к Илону Маску. Президент признался, что хотел бы, чтобы миллиардер был "максимально" на стороне Украины.

Илон Маск неоднократно позволял себе скандальные заявления в адрес Владимира Зеленского. В частности, миллиардер высмеял президента, когда он заявил, что Украина является независимой страной, и никто не может заставить ее сесть за стол переговоров, передает 24 Канал со ссылкой на интервью американского подкастера Лекса Фридмана.

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Что Зеленский думает о Маске

Зеленский заявил, что уважает Маска, прежде всего, за то, что это человек, который сделал себя сам. "Я сам работал, и компания, и продакшн у меня был самый большой. И я знаю, что такое зарабатывать деньги, подбирать талантливых людей, вкладывать в них знания и делать что-то важное", – объяснил президент.

Он подчеркнул, что считает Маска лидером инноваций в мире, которые двигают его вперед. Зеленский отметил, что для него всегда было важно, когда результатом твоей работы могут пользоваться. Так, собственно получается и у Маска. Президент вспомнил за "Старлинки", которые очень помогли украинцам. Их использовали после ударов России по энергетике, и на фронте.

Я бы очень хотел, чтобы Илон был на нашей стороне максимально, чтобы он поддерживал. И так, я ему благодарен за "Старлинки",

– сказал глава государства.

Зеленский добавил, что хочет, чтобы Маск приехал в Украину, чтобы он поговорил со здешними людьми.

К слову, Маск прокомментировал выделение Байденом очередных 2,5 миллиарда долларов Украине. Миллиардер назвал Зеленского, "чемпионом всех времен", очевидно имея в виду "обман" или "обворовывание" США.