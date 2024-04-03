Зеленский сказал, что пока нет необходимости мобилизовать 500 тысяч украинцев

Президент Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии прокомментировал процесс мобилизации. Глава государства заявил, что в армию не будут призывать полмиллиона человек.

3 апреля в Киев с официальным визитом прибыл президент Финляндии Александр Стубб. Вместе с украинским лидером они подписали соглашение о безопасности. Во время разговора с прессой Владимир Зеленский высказался по поводу дополнительного призыва в армию, передает 24 Канал.

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Сколько мобилизуют

По словам главы государства, Украине пока не нужна мобилизация 500 тысяч человек. Это стало понятно благодаря аудиту, проведенному Главком Александром Сырским.

Президент подчеркнул, что Главнокомандующий нашел ресурс внутри Вооруженных сил. Речь идет о военнослужащих, которые были призваны, но не участвовали в боевых действиях. Соответственно, их отправят на фронте.

Зеленский заметил, что он пока не готов назвать количество лиц, которое нужно дополнительно призвать.

В то же время, украинский лидер вспомнил о том, что Россия готовит на 1 июня мобилизацию 300 тысяч военных.

Напомним, что у Зеленского еще в начале февраля, когда была произведена замена Залужного на Сырского, заявили, что процесс мобилизации подпадает именно под ответственность Главкома.

Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что на сегодняшний день непосредственное участие в боях принимали только 200 – 300 тысяч человек из одного миллиона мобилизованных. В то же время Сырский должен решить, как использовать остальных призывников.

Призыв 500 тысяч: что известно