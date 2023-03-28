Обращался к трем аудиториям: что означали слова Зеленского о неготовности ВСУ к контрнаступлению
Вся Украина ждет начала контрнаступления ВСУ и освобождения территорий. В разговоре с японскими журналистами Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наше государство пока не может начать контрнаступление, ведь нам не хватает техники и боеприпасов.
За этим месседжем скрывается важный подтекст. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Шейтельман убежден, что в этом интервью Владимир Зеленский обращался к трем аудиториям одновременно.
К кому были направлены слова президента
По словам Шейтельмана, западным партнерам он сказал, мол, у Украины недостаточно вооружения и боеприпасов. Нужны ведь миллионы снарядов в запасе.
Как вы знаете, сейчас промышленность только разогревается перед производством боеприпасов. Польша стала этаким лидером по производству снарядов. Однако я думаю что все получится, это не такая проблема, которую нельзя решить,
– добавил политтехнолог.
Также Зеленский обращался к жителей Украины и сказал, что контрнаступление будет, но не сейчас. Мол, он понимает, что украинцы ждут контрнаступления. Однако Зеленский объяснил, что Украина не может уходить неподготовленной в бой.
Третьей стороной обращения президента Украины были россияне.
Сказал, расслабьтесь, идите покурите где-то там, можете пить пока на оккупированных территориях,
– иронически заметил Шейтельман.
Что известно о подготовке контрнаступления ВСУ
- Роман Свитан считает, что вполне возможно, что Украина будет готовить три разных контрнаступательных операции. Первая – выход на Азовское побережье. Вторая – мероприятие в Крым. Третья – отсечение Донбасса от России и зачистка.
- Заметим, советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного заявил, что Украина готовит мощный шокирующий весь мир контрнаступление.
- Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что США увеличили их производство в 10 раз. Он подчеркнул, что для успешного контрнаступления ВСУ требуется не менее миллиона снарядов.