Обращался к трем аудиториям: что означали слова Зеленского о неготовности ВСУ к контрнаступлению

Вся Украина ждет начала контрнаступления ВСУ и освобождения территорий. В разговоре с японскими журналистами Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наше государство пока не может начать контрнаступление, ведь нам не хватает техники и боеприпасов.

За этим месседжем скрывается важный подтекст. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Шейтельман убежден, что в этом интервью Владимир Зеленский обращался к трем аудиториям одновременно.

К кому были направлены слова президента

По словам Шейтельмана, западным партнерам он сказал, мол, у Украины недостаточно вооружения и боеприпасов. Нужны ведь миллионы снарядов в запасе.

Как вы знаете, сейчас промышленность только разогревается перед производством боеприпасов. Польша стала этаким лидером по производству снарядов. Однако я думаю что все получится, это не такая проблема, которую нельзя решить,

– добавил политтехнолог.

Также Зеленский обращался к жителей Украины и сказал, что контрнаступление будет, но не сейчас. Мол, он понимает, что украинцы ждут контрнаступления. Однако Зеленский объяснил, что Украина не может уходить неподготовленной в бой.

Третьей стороной обращения президента Украины были россияне.

Сказал, расслабьтесь, идите покурите где-то там, можете пить пока на оккупированных территориях,

– иронически заметил Шейтельман.

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