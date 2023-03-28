За цим меседжем ховається важливий підтекст. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Шейтельман переконаний, що в цьому інтерв'ю Володимир Зеленський звертався до трьох аудиторії одночасно.
До кого були спрямовані слова президента
За словами Шейтельмана, західним партнерам він сказав, мовляв, в України недостатньо озброєння та боєприпасів. Адже потрібні мільйони снарядів у запасі.
Як ви знаєте, зараз промисловість лише розігрівається перед виробництвом боєприпасів. Польща стала таким собі лідером з виробництва снарядів. Однак я думаю що все вийде, це не така проблема, яку не можна вирішити,
– додав політтехнолог.
Також Зеленський звертався до жителів України і сказав, що контрнаступ буде, але не зараз. Мовляв, він розуміє, що українці очікують контрнаступу. Однак Зеленський пояснив, що Україна не може йти непідготовленою в бій.
Третьою стороною звернення президента України були росіяни.
Сказав, розслабтеся, ідіть покуріть десь там, можете пиячити поки на окупованих територіях,
– іронічно зауважив Шейтельман.
Що відомо про підготовку контрнаступу ЗСУ
- Роман Світан вважає, що цілком можливо, що Україна готуватиме три різні контрнаступальні операції. Перша – вихід на Азовське узбережжя. Друга – захід в Крим. Третя – відсічення Донбасу від Росії та зачистка.
- Зауважимо, радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного заявив, що Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ.
- Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що США збільшили їхнє виробництво у 10 разів. Він наголосив, що для успішного контрнаступу ЗСУ потрібно щонайменше мільйон снарядів.