За цим меседжем ховається важливий підтекст. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Шейтельман переконаний, що в цьому інтерв'ю Володимир Зеленський звертався до трьох аудиторії одночасно.

До кого були спрямовані слова президента

За словами Шейтельмана, західним партнерам він сказав, мовляв, в України недостатньо озброєння та боєприпасів. Адже потрібні мільйони снарядів у запасі.

Як ви знаєте, зараз промисловість лише розігрівається перед виробництвом боєприпасів. Польща стала таким собі лідером з виробництва снарядів. Однак я думаю що все вийде, це не така проблема, яку не можна вирішити,

– додав політтехнолог.

Також Зеленський звертався до жителів України і сказав, що контрнаступ буде, але не зараз. Мовляв, він розуміє, що українці очікують контрнаступу. Однак Зеленський пояснив, що Україна не може йти непідготовленою в бій.

Третьою стороною звернення президента України були росіяни.

Сказав, розслабтеся, ідіть покуріть десь там, можете пиячити поки на окупованих територіях,

– іронічно зауважив Шейтельман.

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