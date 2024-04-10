"Много крови": Зеленский ответил, что будет с Украиной без новой помощи от США

Владимир Зеленский рассказал, какими будут последствия, если США не предоставят Украине новый пакет помощи. По словам президента, будет много жертв и много потерь.

Президент Украины объяснил, что мы не имеем достаточно систем ПВО, чтобы защититься от российских ракет и беспилотников.

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Что сказал Зеленский о последствиях отсутствия помощи от США

Путин понимает только силу. Он чувствует себя животным: если не сможешь защититься, он уничтожит еще больше. Его желание – захватить всю Украину,

– заявил Зеленский.

Он прокомментировал свои слова о том, что Украина может проиграть войну, если Соединенные Штаты не предоставят военную помощь.

"Он (Путин – 24 Канал) все уничтожит. Он убьет очень много людей. Большинство людей не убегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет выглядеть? Будет много крови. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", – сказал Зеленский.

Кстати, Зеленский на днях заявил, что в случае отсутствия пакета помощи со стороны США Украина проиграет войну. Кроме того, президент сказал, что в случае, если мы проиграем войну, то Путин будет атаковать другие страны.

Военная помощь от США